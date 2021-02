Una immensa Marta Bassino conquista la medaglia d’oro nel gigante parallelo femminile ai Mondiali di Cortina 2021. La 24enne piemontese ha così sbloccato l’Italia, ancora a secco di medaglie. Un successo fantastico per la Bassino, salita sul gradino più alta del podio dopo la rimonta sulla francese Tessa Worley, in semifinale, e quindi la vittoria in ex aequo con l’austriaca Katharina Liensberger in finale. Giovedì è in programma il gigante: l’obiettivo doppietta non è affatto impossibile.

“Grande Marta. La neve sarà anche fredda. Ma la tua passione la infuoca e scalda il cuore del Piemonte e dell’Italia. Orgoglio cuneese. Orgoglio piemontese. Orgoglio italiano” ha commentato il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.