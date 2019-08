Sci, Sestriere si candida ai Mondiali del 2029

Il sindaco Marin: "Un modo per guardare oltre dopo l'amaro in bocca per non essere riusciti a condividere l’evento olimpico con Milano-Cortina 2026"

Il Comune di Sestriere vuole candidarsi per i Mondiali di Sci Alpino del 2029. Lo ha fatto attraverso una lettera ufficiale datata 19 agosto, inviata alla Fisi, in cui il sindaco Valter Marin ringrazia la federazione per essersi prodigata nel riportare in calendario la Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile a Sestriere il prossimo 18 e 19 gennaio 2020 ma soprattutto guarda anche oltre, al futuro.

“Si tratta – spiega Marin – della prima lettera ufficiale con cui il Comune di Sestriere propone alla Fisi la disponibilità a candidarsi ad ospitare i Campionati Mondiali Assoluti di Sci Alpino del 2029. Riteniamo che questo sia un modo per guardare oltre, rispetto all’amaro in bocca per non essere riusciti a condividere l’evento olimpico con Milano-Cortina 2026 di cui, come italiani, andiamo orgogliosi. Guardare avanti per noi significa puntare a un grande evento post olimpico come possono essere i Mondiali di Sci Alpino del 2029. Abbiamo tutto il tempo necessario per lavorare ad un progetto importante, per preparare le infrastrutture, l’adeguamento di impianti, innevamenti e piste consentendo al tempo stesso ad albergatori ed imprenditori di essere poi pronti per un evento al top, sulle orme del successo dei Mondiali di Sci a Sestriere del 1997”.

“Vorremmo rilanciare insieme alla Fisi, in ambito internazionale, – conclude Marin – questa nostra candidatura per i Mondiali di Sci Alpino del 2029 su cui crediamo molto. A tal proposito, durante il Consiglio Comunale del 29 luglio, si è stabilito di costituire un comitato promotore di grandi eventi internazionali con l’obiettivo di lavorare alla candidatura per il 2029. Per tale motivo, nella medesima seduta, è stata impegnata una dotazione economica di 150mila euro come base per avanzare la candidatura contando sul fondamentale appoggio della Fisi e del presidente Flavio Roda con l’auspicio che possano accompagnarci e guidarci in questa meravigliosa avventura”.