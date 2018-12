Doppietta azzurra nella discesa di coppa del mondo di sci sui 3.270 metri della pista Stelvio di Bormio: ha vinto Dominik Paris in 1.55.21. Secondo posto per l’altro italiano Christof Innerhofer in 1.55.57. Terzo lo svizzero Beat Feuz in 1.55.73.

FAVORITI GIU’ DAL PODIO

Giù dal podio gli altri favoriti, dagli austriaci Kriechmayr (quinto) e Mayer (sesto), fino al norvegese Aksel Lund Svindal, addirittura fuori dalla top ten. Domani a Bormio è in programma un superG, ultima gara del 2018.