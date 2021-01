Sci, Via Lattea: “Ripartenza è ipotesi remota, servono subito ristori”

Ancora ombre sulla riapertura degli impianti di sci, ad oggi rinviata al 18 gennaio. Giorgio Merlo, sindaco di Pragelato e assessore alla comunicazione dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ha parlato della situazione.

“La riapertura degli impianti di risalita per il prossimo 18 gennaio appartiene più al mondo degli auspici che non a quello della realtà – ha dichiarato Merlo -. Bisogna prendere atto della situazione, le misure della stretta di gennaio del Governo saranno ancora più restrittive. E’ inutile indicare ulteriori rinvii, bisogna intervenire con rapidità ed indicare la cifra dei potenziali ristori per evitare una crisi irreversibile e definitiva”.