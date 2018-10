Sciacalli derubano senzatetto. Vandalizzato anche il camper

Hanno rotto il vetro di un camper parcheggiato in via delle Primule. Forse pensando di trovare lì dentro qualche oggetto di valore. Ma quello che per i ladri poteva apparire un comune mezzo, in realtà era la casa di Pino e Rosanna. Due senzatetto che da mesi hanno trovato asilo nel quartiere Vallette. «Guardate che danno hanno combinato» fa notare Pino. Il fattaccio nella notte tra mercoledì e giovedì, a poche ore di distanza dall’annuncio della circoscrizione Cinque sull’emergenza povertà in borgata. «Ma cosa vogliono da noi? – attacca Pino -. Siamo in mezzo a una strada, abbiamo quattro stracci e poco altro».

Pino e Rosanna sono sicuri che non si sia trattato di un atto vandalico, magari portato a termine da qualcuno che non sopporta la loro presenza. In effetti dentro il camper non ci sono segni di vetri e neanche pietre. E guadando da vicino appare chiaro anche il tentativo di effrazione messo a segno da qualche sciacallo indisturbato. I guai, però, sono tutti per Pino e Rosanna che ora si trovano a convivere con un vetro rotto. «Ho cercato di ripararlo come meglio potevo – spiega l’uomo – anche perchè di notte, ora, la temperatura scende parecchio e rischiamo di ammalarci». Il Pd della Cinque, con prima firmataria la consigliera Mary Gagliardi, ha già presentato un documento all’attenzione del Comune di Torino chiedendo di trovare una soluzione. I casi di persone costrette a dormire in auto, in camper o in tenda continuano ad aumentare. Dividendo anche i residenti del quartiere Vallette.

Chi volesse continuare ad aiutare Pino e Rosanna, con generi alimentari o beni di prima necessità, può chiamare direttamente Pino al numero di telefono 392.4696049 o, in alternativa, al 391.4720377.