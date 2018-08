Sciacalli e predatori

I predatori hanno territori di caccia ben precisi. Possibilmente dove ci sia abbondanza di facili prede. E gli sciacalli ragionano così, loro che stanno in fondo alla catena: si va dove si ottiene un facile bottino e senza rischi, quindi senza inimicarsi i predatori più grandi e senza confrontarsi con le prede più attrezzate per scamparla. I criminali che se la prendono con gli anziani sono troppo vigliacchi per essere veri delinquenti: allora pedinano le probabili vittime e usano il raggiro come arma.

E nel caso, a quanto pare, anche nei confronti della giustizia. Prendete quel galantuomo che vedete nelle foto in pagina: la sua specialità è fare il falso vigile (di solito con un berretto da marinaio da bazar di riviera), ma gli riesce bene anche il finto malato (per uscire dal carcere), il finto tonto (per farsi restituire quasi mezzo milione di euro che gli erano stati sequestrati) e il finto zoppo, dal momento che quando tornava a casa usava la stampella ma per imbrogliare e derubare le persone si muoveva con agilità.

Ma senza mai scostarsi troppo dalla sua zona preferita, al pari di altri 400 che in pochi mesi il sistema Medusa messo a punto dalla polizia ha consentito di individuare. Non si possono sempre arrestare, ma intanto li si scoraggia, li si fa sentire sorvegliati. E magari gli si fa presente che nel territorio c’è un predatore più grosso. Dopo di che, siano i giudici a far sentire il peso delle conseguenze dello sciacallaggio a questi individui. Sul serio, però.