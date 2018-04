Sciacalli infangano il nome di Bea: «Raccogliamo i fondi per curarla»

La morte della piccola Bea aveva commosso l’Italia intera. Per la sua difficile storia e per la prematura scomparsa della mamma, Stefania Fiorentino, avvenuta nell’agosto di un anno fa a causa di un maledetto tumore.

Ma a due mesi dall’addio alla bambina, affetta da una malattia rarissima, ecco saltar fuori una storia di sciacallaggio messa a segno da ignoti truffatori. Qualcuno, nei giorni scorsi, avrebbe alzato la cornetta e chiamato i negozianti dei Comuni di Moncalieri e Nichelino. Chiedendo soldi nel nome di Bea. I truffatori dicono di lavorare presso l’ospedale Regina Margherita di Torino e chiedono un contributo di 30 euro per «aiutare la piccola Bea, ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale».

Un tentativo, bieco, di imbrogliare chi non è al corrente della scomparsa della bambina. Ma la notizia è arrivata anche le orecchie della famiglia Naso che tramite la pagina Facebook che ricorda la piccola Bea ha provveduto a spiegare quanto sta succedendo. «Non esistono raccolte fondi a nostro nome che non siano anche pubblicate sul mondo di Bea. Diffidate da questa gentaglia che chiede soldi a nome di mia nipote ma soprattutto non innervositevi…. ci penserà il karma» parola della zia Sara.

Chi volesse aiutare veramente la famiglia della bimba potrà farlo recandosi al salone del libro e acquistando una copia del volume “Leggera come una Piuma”, edito da Pathos edizioni. Il cui ricavato sarà devoluto per sostenere le cure di bambini in gravi difficoltà. Chi viene contattato dai truffatori non deve fare altro che denunciare il caso alla polizia municipale o ai carabinieri. Sui social la reazione dei cittadini è stata brusca. «Si dovrebbero vergognare» accusa una signora. Ma c’è anche chi ha augurato una brutta fine agli autori di questa messa in scena.

Bea aveva soltanto 8 anni e mezzo quando è morta. La lunga lotta contro la malattia, sua e di chi l’ha sempre amata, si è scontrata con un arresto cardio respiratorio, dovuto proprio alla sua sindrome, che non le ha lasciato scampo. Da quel giorno in molti hanno omaggiato la bambina ma nessuno aveva mai chiesto soldi usando, in maniera squallida, il suo nome.