Sciacalli rubano tablet ai bimbi. «Ci sono 30mila euro di danni»

Più di cento tra computer e tablet, proiettori e altro ancora, per un totale di 20mila euro. A subire il furto, l’edificio di corso Novara che ospita l’elementare Salvo D’Acquisto e la media Benedetto Croce, scuole dell’istituto comprensivo Ilaria Alpi. I ladri lo hanno svaligiato in un giorno e mezzo, dalle 17 di sabato alle 3 di ieri mattina. E ora la dirigente, Aurelia Provenza, lancia un appello alla città: «chi può – afferma – ci dia una mano a recuperare il materiale che ci serve per le lezioni. In un weekend è andato in fumo un anno e mezzo di sforzi». La preside aveva messo personalmente l’allarme, venerdì alle 18. A scoprire il fattaccio, ieri alle 6.30, la collaboratrice. I malviventi sono entrati sfondando una porta di sicurezza e scardinando con il flex le grate che proteggono gli uffici amministrativi e la segreteria. E a quanto pare hanno girato tutta la scuola, razziando ciò che potevano una volta trovate le chiavi dei locali. Oltre cento computer e tablet, un proiettore nella stanza della preside, e poi ancora nell’aula di musica dove sono state portate via tre chitarre, uno xilofono e le percussioni.

