Sciame assedia il ristorante: l’apicoltore salva la clientela

Quando le hanno viste lì, sulla porta di ingresso del loro ristorante, quasi non credevano ai loro occhi. Clienti specialissimi, ronzanti e un po’ spaesati: centinaia di api avevano deciso di sostare all’Angolo di Parin, in via Galliari 29. Certamente non per pranzare o per portare agli sbigottiti ristoratori del miele a chilometri 0. L’arrivo della colonia è avvenuto sabato, improvvisamente, e per tutto il fine settimana l’Angolo di Parin è rimasto sotto assedio. Dall’interno del locale si potevano vedere le api che andavano e venivano, in cerca di chissà cosa.

Massimo Bonavero e Luisa Giambartolomei, i titolari, non hanno potuto far altro che chiamare i vigili del fuoco e un apicoltore che portasse le bestiole in un luogo per loro più consono. Anche se non tutte sono state portate via: quelle che non si trovavano con la regina al momento della cattura sono tornate alla loro “casa” provvisoria e ieri erano ancora lì, in attesa di ordini che non saranno mai impartiti.

Senza regina, le api orfane non sanno cosa fare e possono soccombere con facilità. «Ma noi ci siamo affezionati a queste api», spiegano sorprendentemente i titolari del ristorante. Per quanto possa sembrare strano, Massimo e Luisa ne parlano quasi con tenerezza. «Sono animali straordinariamente intelligenti. Prima di questa esperienza e prima di parlare con un apicoltore, di loro sapevamo poco. Invece abbiamo potuto apprezzare la loro capacità di interagire e di lavorare in gruppo; tra l’altro, senza disturbare più di tanto la nostra attività». Sì, perché il marciapiede è stato cintato con del nastro bianco e rosso per evitare il passaggio dei cittadini, ma in realtà le api difficilmente avrebbero attaccato qualcuno, se lasciate in pace. A differenza delle vespe e dei calabroni, insetti molto più pericolosi e propensi ad attaccare, le api sono generalmente pacifiche e raramente pungono l’uomo: anche perché l’ape, nell’atto di pungere, perde il pungiglione e muore, sacrificandosi per le altre.

E così, anche i clienti del ristorante, dietro le finestre, hanno potuto apprendere qualcosa sulla vita delle api, come in un documentario ravvicinato. Molto ravvicinato.