Sciopero di 8 ore del personale Gtt, domani, martedì 8 maggio. In seguito all’agitazione proclamata dall’organizzazione sindacale Usb-Lavoro privato, saranno sospese le limitazioni previste tra le 7.30 e le 10.30 nella Ztl centrale di Torino.

GLI ALTRI DIVIETI IN VIGORE

Resteranno invece in vigore, come di consueto, i divieti previsti nelle strade e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella Ztl Area Romana e al Valentino.