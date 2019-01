Sciopero Gtt, per i sindacati adesione superiore al 60 per cento

Per i sindacati è stata del 68 per cento, per l’azienda del 37 per cento: solito balletto di cifre a proposito dell’adesione allo sciopero proclamato da Usb e Ugl per i lavoratori della Gtt, l’azienda di trasporto pubblico di Torino.

Uno sciopero di 24 ore, con circolazione regolare in due fasce di garanzia di tre ore, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, e con la metropolitana che ha sempre funzionato regolarmente. In mattinata, per i sindacati, adesione allo sciopero del 60 per cento, mentre per l’azienda del 31 per cento.

Nel pomeriggio, invece, adesione che per i rappresentanti dei lavoratori ha raggiunto i- appunto – il 68 per cento, mentre per Gtt si è fermata al 37 per cento di autisti, macchinisti e addetti alla metropolitana, 21 per cento se si considera tutto il personale.