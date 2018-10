Scippa la collanina, poi si nasconde nel cassonetto dell’immondizia: beccato

I passanti urlano e attirano l'attenzione della polizia. Per il rapinatore non c'è scampo

E' successo in via Cuneo a Torino

Un marocchino di 23 anni è stato arrestato con l’accusa di rapina dagli agenti della squadra volante. Transitando in corso Giulio Cesare, l’attenzione dei poliziotti è stata attirata dalle urla di alcuni passanti i quali hanno riferito loro che era stato appena messo a segno uno scippo e che il rapinatore, inseguito dalla vittima, era scappato in direzione di via Varese.

TENTAVA DI NASCONDERSI NEL CASSONETTO

I poliziotti non hanno perso tempo e si sono lanciati sulle tracce del fuggitivo rintracciandolo, dopo pochi metri, mentre tentava di nascondersi all’interno di un cassonetto dell’immondizia. Nel “bidone” i poliziotti hanno rinvenuto anche la refurtiva: una collana in oro strappata pochi minuti prima in via Cuneo. In quel frangente la vittima aveva inseguito il malvivente cercando di recuperare il maltolto, ma era stata colpita da lui.