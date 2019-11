Scippa una donna a bordo del tram, incastrato dal sistema di videosorveglianza

Scippa una donna a bordo di un tram della linea 4 a Torino, portandole via il cellulare. Incastrato dal sistema di videosorveglianza, il malvivente finisce in manette a poco più di un mese di distanza dal “fattaccio”, risalente alla metà di ottobre scorso.

SCIPPA IL CELLULARE E SCAPPA

Il malvivente, un marocchino di 31 anni, aveva “puntato” la vittima, una donna, che, in quel momento seduta, stava utilizzando il suo smartphone: appena il tram era arrivato alla fermata, in piazza Repubblica, era scattato in avanti, glielo aveva strappato dalle mani, poi era sceso ed era fuggito via.

RICONOSCIUTO DAL FILMATO

Dopo la denuncia della vittima, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno visionato le immagini del sistema di sorveglianza del tram. Così hanno riconosciuto il ladruncolo, tra l’altro già noto agli ambienti investigativi ed in passato gravitante nell’area mercatale di Porta Palazzo.

RINTRACCIATO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Il marocchino è stato rintracciato e fermato nei giorni scorsi, proprio davanti alla fermata del tram, in piazza della Repubblica. Tra l’altro, secondo quanto scoperto dagli investigatori, su di lui gravava anche un ordine di rintraccio emesso, sempre nel mese di ottobre, dalla Corte di Appello di Torino, per la sostituzione della misura dell’obbligo di firma con la custodia in carcere.