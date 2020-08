«Scivolata come sul ghiaccio». E la jeep non ha fatto la curva

C’è la coda fuori dalla sala San Giovanni che a Cuneo, di solito, ospita gli eventi di cultura e di spettacolo di maggior rilievo. Il sindaco l’ha messa a disposizione per ospitare le salme dei cinque ragazzi delle “stelle cadenti”. C’è tutta Cuneo, c’è la gente della provincia per l’ultimo saluto a Elia e Nicolò Martini, Marco Appendino, Camilla Bessone e Samuele Gribudo. Ci sono i loro genitori, i fratelli e le sorelle stretti tra loro con una catena di lacrime e di dolore. C’è l’intera comunità di Castelmagno, tutti i 54 abitanti con il sindaco Alberto Bianco e con il prevosto don Ezio Mandrile. «Queste sono cose che capitano non perché si è bevuto» e gli fa eco il procuratore di Cuneo Gabriella Viglione: «È emerso con certezza che i ragazzi ricoverati in ospedale non hanno compiuto alcun tipo di abuso, di alcol o di altre sostanze» e c’è da ritenere che neppure Marco Appendino che era alla guida del Defender non avesse bevuto.

