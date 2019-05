Scivoli e altalene transennati. Fuori uso i giochi dei bambini

Gli atti di vandalismo proseguivano ormai senza soluzione di continuità e avevano rovinato gran parte delle strutture ludiche, senza dimenticare la sporcizia dilagante un po’ dappertutto. E così, con grande rammarico degli abitanti di zona, dopo via Challant un’altra area giochi della circoscrizione Tre è stata chiusa. Quella del giardino di via Mario Soldati, che si trova tra gli uffici dell’anagrafe e la parrocchia San Leonardo Murialdo, a Pozzo Strada. Una decisione, a quanto pare, inevitabile. «I giochi rotti e i numerosi episodi di vandalismo – spiega Francesca Troise, presidente della Tre – ci hanno obbligato a chiudere lo spazio di via Soldati. Abbiamo segnalato al Comune la necessità di inserirlo nel suo programma di manutenzione straordinaria, perché noi nel territorio abbiamo 35 aree giochi e le risorse purtroppo non sono sufficienti. A breve convocheremo una commissione apposita».

Insomma, non si poteva fare altrimenti, soprattutto per l’incolumità dei tanti bambini che rischiavano di farsi male giocando. Infatti, al di là delle scritte orribili che deturpavano i giochi, le strutture ludiche rotte erano diventate troppe, così come troppi erano i rifiuti lasciati inopinatamente per terra, tra bottiglie di birra e mozziconi di sigarette. Ora l’accesso all’area di via Mario Soldati è impedito dalle catene e fino a qualche giorno fa era presente anche un cartello – adesso scomparso – che recitava “giardino inutilizzabile per motivi di sicurezza. Divieto d’accesso”. «È assolutamente necessario – afferma Nicolò Lagrosa, presidente della commissione di quartiere Pozzo Strada – destinare le giuste risorse per la manutenzione e la riqualificazione di questo spazio. In città, tanti giardinetti di questo tipo sono lasciati al degrado, quando invece potrebbero diventare dei luoghi d’incontro per tutti i cittadini del quartiere».