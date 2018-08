Scivoli e altalene transennati. Fuori uso i giochi dei bambini

Altalene, scivoli, giochi a molla. Un po’ per l’incuria e il vandalismo e molto per la mancanza di fondi sufficienti, d’estate c’è una Torino dove “non si gioca”. E sebbene non manchino le buone notizie – entro la fine dell’anno sarà completato il restyling del parco di Vittorio, mentre la circoscrizione Sette ha annunciato l’investimento di 10mila euro per rifare gran parte dei suoi giardinetti – in città sono ancora parecchie le strutture ludiche inutilizzabili. A Mirafiori Nord, ad esempio, da anni si attende un intervento riparatorio alla famosa “barca” presente nel giardino Nicholas Green di corso Salvemini, ma non è facile perché servirebbero 20mila euro.

Nel giardino Carlo Montu di via San Remo, invece, un bilico è totalmente fuori uso e a un’altalena manca un sedile. E sempre in via San Remo è impossibile fare una partita a basket nel campo a fianco della scuola Vidari, data l’assenza dei canestri in un parquet peraltro parecchio degradato, esattamente come quello del giardino Nuova Delhi di corso Cesare Correnti. Poi c’è corso Tazzoli, dove il nastro impedisce l’accesso al percorso con gli scivoli del giardino Pietro Nenni. Giochi rotti anche a Santa Rita: in piazza d’Armi il percorso con gli scivoli è stato messo a posto, ma da mesi ci sono le transenne attorno a una piccola giostra girotondo. Nemmeno a Pozzo Strada si può sorridere. Al giardino Vittime di Beslan di corso Peschiera i bambini sono sempre senza scivoli, mentre le altalene sono il tarlo principale di corso Brunelleschi. Tra le vie Ponzio e Postumia una è stata riparata, ma all’angolo con via Monginevro troviamo un’altalena avvolta dal nastro e un’altra senza i sedili. Sempre rotta anche l’altalena di via Monte Asolone, anche se un gioco a molla è stato aggiustato. Problemi anche in Borgata Lesna, con un piccolo scivolo fuori uso in via Challant. Spostandoci in Borgo San Paolo, non se la passano bene le strutture dell’area verde all’angolo tra via Malta e via Millio, spesso nel mirino dei vandali.