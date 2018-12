Scommesse e miraggi

Pensate che strano: alle volte ci accorgiamo che qualcosa esiste solo quando minacciano di eliminarlo. Alle volte, con un emendamento di legge (perché la politica ormai si fa così, a suon di emendamenti). Vale per il Totocalcio, che il governo vuole sostituire con un concorso diverso, assieme al Totogol e altra roba. Lo scopo, mi viene da pensare, è di rinnovare il gettito nelle casse statali, visto che la cara vecchia schedina ha patito pesantemente l’avvento del business delle scommesse on line. Eppure quanti sogni hanno accompagnato quei tre segni 1, 2, X per lunghi decenni? Fare “13” era quello proibito, come oggi può esserlo grattare il tagliando giusto di una lotteria istantanea, era il gran colpo con cui sistemarsi a vita (a patto di essere tra i pochi ad azzeccarlo). C’era tutto un rito legato alla schedina, che poteva durare anche una settimana intera, ma principalmente si consumava dal venerdì sera (sì, di solito il giorno in cui io bambino venivo mandato a recuperare le schedine da giocare al bar vicino casa) al tardo pomeriggio della domenica, possibilmente di fronte all’unica trasmissione di calcio, perché anche le partite si giocavano al medesimo orario. E vai, per chi non aveva seguito la radio durante il giorno, a spuntare le colonne con i risultati giusti o sbagliati, con un occhio alle quote del montepremi. Non so se fosse meglio o peggio: non voglio dire che oggi ci si rovina con le scommesse on line mentre una volta c’era il senso della misura, perché mentirei. C’è, c’è stato e sempre ci sarà qualcuno rovinato dall’inseguimento a un miraggio di ricchezza. Ed è l’unica cosa su cui scommette a colpo sicuro lo Stato.