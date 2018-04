Scompare nel nulla con il suo cane. La famiglia: «Riportatecela a casa»

Nicoleta Catalin è sparita dalla sua abitazione di Barriera Milano in compagnia di Lili, un cocker

Nicoleta Catalin, 41 anni, romena, è uscita da casa come sempre. Al guinzaglio aveva il suo cocker: Lili. Da giovedì scorso, però, non è più tornata. Scomparsa nel nulla. Nessuno l’ha più vista e dopo una telefonata al marito per ricordargli di fare alcune commissioni, il cellulare della donna risulta staccato.

Un mistero, almeno per Andrei Cosmin Vaetus, il figlio di 22 anni di Nicoleta che si è recato presso il commissariato Dora Vanchiglia per presentare denuncia di scomparsa. «Non era mai accaduto – ha raccontato il ragazzo – che mia madre si allontanasse e non facesse più ritorno».

Secondo quanto ha riferito il giovane, la donna non era affetta da nessun tipo di patologia e «non fumava e non beveva».

