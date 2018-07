Scomparsa da 2 mesi. I sospetti della sorella «Rapita e poi uccisa»

Elisa Gualandi come Gloria Rosboch. Un’idea sinistra che inquieta carabinieri e magistrati della procura di Ivrea. La donna, 53 anni, assistente sociale del Comune di Torino, è scomparsa in circostanze misteriose dalla sua abitazione di Pont Canavese quasi due mesi fa.

Non ci sono spiegazioni o sospetti, ma la convinzione, come ha riferito Silvia, la sorella di Elisa, che «non si è trattato di un allontanamento volontario». Elisa è uscita senza documenti, con il solo cellulare, ma senza caricabatteria e alla vicina di casa aveva confidato: «Vado a fare un giro in piazza e poi torno». Ma non è stato così, di Elisa Gualandi si sono perse le tracce; le ricerche non hanno offerto alcun esito, tanto da convincere Giuseppe Ferrando, procuratore capo di Ivrea, ad aprire un fascicolo penale nel quale si ipotizza il reato di sequestro di persona.

