Scomparsa il 6 giugno a Pont Canavese: riprese le ricerche di Elisa Gualandi

Sono riprese le ricerche di Elisa Gualandi, la 54enne assistente sociale scomparsa il 6 giugno dalla sua casa in via Vallesoana a Pont Canavese. Purtroppo, però, non hanno dato l’esito sperato.

I carabinieri della compagnia di Ivrea, i vigili del fuoco e i volontari del Soccorso Alpino hanno battuto alcuni sentieri e zone impervie in località montuose tra Pont Canavese e Sparone, ma non sono state trovate tracce riconducibili alla donna. Nonostante la Procura abbia aperto un fascicolo per sequestro di persona, ora l’ipotesi che stanno vagliando gli inquirenti è quella dell’incidente.