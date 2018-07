Scomparsa una 50enne di Torino dopo immersione sul relitto della Haven, ricerche in corso

La donna non è rientrata in superficie assieme ai compagni. In azione anche uno speciale robot

C’è apprensione per le sorti di una donna di 50 anni originaria di Torino e residente ad Alpignano, Ornella Bellagarda, di cui non si hanno notizie da un’immersione sul relitto della Haven, petroliera che giace al largo della costa di Arenzano, in Liguria. La donna è stata dichiarata dispersa, non essendo risalita assieme ai suoi compagni di immersione, tra i quali figura il marito.

Le ricerche, scattate subito dopo il mancato rientro della sub, vedono coinvolti gli uomini della capitaneria di porto, i vigili del fuoco, i medici del 118 e i sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano, che stanno setacciando il tratto di mare fino a una profondità di 50 metri. Andranno avanti fino al tramonto, per poi riprendere eventualmente nella mattinata di domani.

In azione anche il Rov, uno speciale robot sottomarino in grado di perlustrare anche i tratti più nascosti e difficilmente accessibili del fondale marino, oltre a un elicottero capace di coordinare le operazioni dall’alto.