Scomparso nel nulla da venerdì: timori per la sorte di un 55enne

Da venerdì non si hanno più notizie di Giovanni Tevere. Il 55enne, nato a Palermo ma da anni in Piemonte, separato, disoccupato, è sparito verso le 17, allontanandosi da via Vandalino 44 a Grugliasco, dove abita, a bordo di una Fiat Multipla color violetto, targata CM015HZ. È alto all’incirca un metro e 70 centimetri e pesa sugli 80 chili. Al momento della sparizione, indossava dei bermuda blu, dei sandali e una canotta blu/azzurra, oltre ad avere con sé un marsupio grigio.

Da quello che raccontano i familiari, non avrebbe con sé il cellulare, ma solo i documenti e soffre di crisi depressive. La famiglia ha già sporto denuncia nella giornata di sabato: «Siamo in pensiero. In passato era già scappato ma poi era tornato – spiega la figlia – Speriamo possa succedere la stessa cosa questa volta. È andato via senza lasciare un biglietto, un messaggio sui nostri cellulari, una spiegazione del perché di questo allontanamento. Non abbiamo idea di dove possa essere andato, anche perché non ha con sé il cellulare e per noi diventa impossibile parlargli assieme».

Chi lo riconoscesse o l’avesse visto, contatti immediatamente i carabinieri, comunicando con precisione il luogo, l’orario ed eventuali dettagli sull’abbigliamento.