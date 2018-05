Sconti e offerte nel ritorno dei Days of Play

Sony ha annunciato oggi il ritorno dei Days of Play che offriranno ai giocatori un eccezionale risparmio su software, hardware e servizi PlayStation. I Days of Play avranno luogo dall’8 al 18 giugno e quest’anno comprenderanno anche una nuova PlayStation 4 in edizione limitata Days of Play, con le inconfondibili icone PlayStation in un design dorato brillante. La confezione include PS4 con disco fisso da 500 GB e due controller wireless DUALSHOCK 4, anch’essi personalizzati ad hoc.

Durante i Days of Play, PlayStation Store offrirà sconti imperdibili sui giochi AAA per PS4 di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios come God of War, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Colossus , oltre a titoli di Terze Parti come Call of Duty: WWII (Activision), Far Cry 5 (Ubisoft), Assassin’s Creed Origins (Ubisoft) e Grand Theft Auto V (Rockstar Games).

Alle offerte si aggiunge PlayStation VR starter pack, affiancato da sconti dedicati a un’ampia gamma di software, tra i quali Farpoint e Starblood Arena (SIE WWS). Infine non mancheranno offerte dedicate alle periferiche hardware tra cui le cuffie Platinum wireless e una gamma di DUALSHOCK 4 e al servizio su abbonamento PlayStation Plus.

Jim Ryan, Vicepresidente e Head of Global Sales & Marketing di SIE ha affermato: “Il ritorno nel 2018 dei Days of Play è entusiasmante. Per noi rappresenta un modo per ringraziare i giocatori e permettere loro di completare la propria esperienza su PS4 e accedere ai più recenti blockbuster. Quest’anno i prodotti PlayStation a un prezzo vantaggioso saranno ancora più numerosi e comprenderanno PS4 Days of Play in edizione limitata. E’ la nostra appassionata community a rendere PlayStation la miglior console su cui giocare, e i Days of Play rappresentano il modo di supportare i giocatori permettendo loro di scoprire nuove esperienze e giocare sempre di più”.