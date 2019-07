Scontri al cantiere della Tav, solidarietà della “Sala Rossa” alle forze dell’ordine

Sicari: "Ok a forme di protesta e dissenso, ma no alla violenza". La Appendino non interviene. Lo Russo (Pd): "Sindaca continua a sfuggire"

La solidarietà della “Sala Rossa” alle forze dell’ordine. Così come concordato in conferenza dei capigruppo, in apertura della seduta consiliare di oggi, il presidente del parlamentino torinese Francesco Sicari ha espresso, a nome di tutto il Consiglio comunale, “piena solidarietà alle forze dell’Ordine” per quanto avvenuto, sabato notte, durante gli scontri presso il cantiere dell’Alta Velocità Torino-Lione a Chiomonte, in Val di Susa.

LE PAROLE DI SICARI

“Questo Consiglio – ha detto Sicari – riconosce il forte valore politico e quindi tutela tutte le forme di protesta e dissenso, ma non può accettare che queste manifestazioni si svolgano facendo prevalere azioni di natura violenta”.

LA SINDACA NON INTERVIENE

Sugli incidenti non si è invece espressa la sindaca, Chiara Appendino, come pure aveva chiesto il capogruppo del Pd, Stefano Lo Russo, presentando una richiesta di comunicazioni urgenti. “La sindaca continua a sfuggire al suo ruolo di rappresentante di tutti i torinesi – ha detti Lo Russo – sarebbe il caso invece che dicesse lei stesse parole chiare e inequivocabili contro i No Tav e di vicinanza alle forze dell’ordine”.