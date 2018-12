Scontri in autostrada tra tifosi del Toro e del Bologna: autobus colpito da un sasso

Scontri tra tifosi del Torino e del Bologna, che sono venuti a contatto in un’area di servizio toscana, la Chianti Sud, sull’autostrada A1. Spintoni e pugni tra gli ultras delle due tifoserie, quella granata diretta a Roma per il match contro la Lazio e quella rossoblu verso Napoli per la sfida con la formazione partenopea.

I due gruppi viaggiavano a bordo di due pullman e, dopo la colluttazione, si sono allontanati verso sud. Un terzo autobus, con a bordo altri tifosi del Toro estranei alla rissa, è stato colpito da un sasso che ha rotto un vetro.

Nessuna persona è rimasta ferita, il bus dei sostenitori del Bologna è stato poi intercettato dalla polizia stradale nell’Aretino. Quello dei tifosi del Toro, invece, è stato fermato a Roma dalla Digos per ulteriori accertamenti. Nessuno dei supporter granata bloccati ha precedenti per episodi di violenza allo stadio, ma il loro ingresso allo stadio per il match con la Lazio è ancora al vaglio delle autorità.

Sull’episodio Matteo Salvini ha commentato: “Cominciamo col tenere in galera questi deficienti, che non dovranno mai più mettere piede in uno stadio finché campano. Un vero tifoso – l’osservazione del ministro dell’interno – non lancia sassi né usa coltelli. Tolleranza zero”.