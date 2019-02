Scontri a Torino, Appendino dopo le minacce: “Sono tranquilla, porto avanti il mio lavoro”

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, non si lascia intimorire dalle minacce ricevute in seguito allo sgombero dell’Asilo occupato. “Sono molto tranquilla e serena. Porto avanti il mio lavoro con la dedizione che ho avuto fino a oggi e continuerò ad avere domani, anzi forse ancor di più” ha detto Appendino, cui è stata assegnata la scorta.

“Quando ricopri un ruolo importante all’interno della società, capita che ti trovi in una situazione di questo tipo. Ringrazio la questura che ha deciso di avere questo provvedimento di attenzione nei miei confronti – ha detto in occasione della presentazione dei progetti dell’Iot in città -. Spero non duri tantissimo, perché ti tocca e cambia anche le tue abitudini per quanto riguarda la vita privata”.

NO AI VIOLENTI

“Come amministrazione abbiamo il dovere di ascoltare tutti, ma è inaccettabile manifestare utilizzando la violenza: su questo non c’è dialogo che tenga” ha aggiunto la sindaca. Chi è violento, distrugge un autobus e compie questo tipo di atti non è portatore di nessun messaggio positivo”.