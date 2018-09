Mette la benzina al “fai da te“, ma mentre il bocchettone del carburante è un funzione, alle sue spalle arriva un altro automobilista che, forse distratto, non riesce a frenare in tempo, tampona la sua smart (in quel momento ferma per il rifornimento), spazzandola via, e per poco non travolge l’uomo che stava facendo il pieno. La scena dell’incredibile incidente è stata ripresa dalla telecamera di servizio dell’impianto di distribuzione.