Scontro all’incrocio: due persone finiscono in ospedale. Una è grave [LE FOTO]

Scontro all’incrocio: in due finiscono in ospedale. E’ successo ieri sera (martedì 28 agosto), a Torino, alle 20.45 circa, all’angolo tra corso Peschiera e corso Trapani. Una Renault Megane percorreva la carreggiata centrale del corso Peschiera da corso Francia in direzione corso Einaudi quando, giunta all’incrocio con corso Trapani, si è scontrata con una vecchia Fiat 500 che percorreva il controviale di corso Peschiera (stessa direzione), ma che, una volta giunta sull’incrocio, si è spostata a sinistra per effettuare la manovra di svolta.

DUE I FERITI, UNO E’ IN PROGNOSI RISERVATA

L’urto, secondo quanto accertato più tardi dagli agenti della municipale, è avvenuto tra le strutture anteriori della Megane e la porta laterale sinistra (lato guida) della Fiat. Due i feriti. Il più grave è risultato il conducente della Renault. L’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale Cto di Torino dove i medici si sono riservati la prognosi; anche un passeggero della 500 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria in codice giallo. I rilievi sono stati effettuati dalla squadra infortunistica del reparto Radiomobile della polizia municipale di Torino che, allo stato, non necessita di testimoni.