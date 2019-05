Scontro all’incrocio fra due auto: una delle vetture sfonda la vetrata del bar [LE FOTO]

E' successo in via Carrera (angolo via Sostegno) a Torino

Momenti di paura, questa mattina, nel quartiere Parella a Torino. Due auto si sono scontrate tra loro in via Valentina Carrera, all’incrocio con via Sostegno, e una delle vetture ha terminato la propria corsa sfondando la vetrata del bar “Il Piccolo Ristoro“. E’ successo all’altezza del civico 149. Per fortuna in quel momento non c’era nessuno seduto ai tavolini del locale. Gli stessi automobilisti coinvolti nello schianto non hanno riportato danni.

IL POST FB DEL COMITATO DI QUARTIERE

La notizia dell’incidente stradale, con tanto di servizio fotografico, è stata comunicata dal comitato Parella-Sud Ovest, con un post polemico pubblicato sulla propria pagina Facebook. “Questo è un incidente annunciato!” hanno denunciato i cittadini. “Ci sono circa 4/5 rischi d’incidente/”toccate” al giorno e 3/4 incidenti/mese a volte seri e con conseguenze (ambulanza)” hanno rincarato la dose.

SERVE UN RIALZO PEDONALE

“Questa volta – è scritto ancora nel post – le macchine sono entrate nel bar e meno male non c’era nessuno seduto al tavolino. È ora di fare qualcosa, forse il rialzo pedonale è l’unica soluzione. Il tratto di via è molto utilizzato, in quanto incanala buona parte delle auto che entrano da Collegno in Torino e i cartelli dei 30 km/h non vengono rispettati (soprattutto da chi la mattina è in ritardo per andare a lavoro)”.