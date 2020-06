Scontro auto-bici nel Torinese: ciclista 18enne grave al Cto

Incidente nel pomeriggio a Roletto: il giovane è stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale del capoluogo

Un diciottenne è ricoverato in prognosi riservata al Cto di Torino, dopo essere stato investito a Roletto mentre si trovava in sella alla sua bici. E’ successo oggi pomeriggio, intorno alle 16: il giovane stava percorrendo via Santa Brigida quando, all’altezza di un incrocio, è stato colpito da un’auto. Sul posto i medici del 118 e i carabinieri, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il diciottenne è stato elitrasportato nel nosocomio del capoluogo in codice rosso: da quanto si apprende, ha riportato traumi al cranio e al torace e una lesione a una gamba.