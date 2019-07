Scontro auto-tram, il traffico va in tilt

Ha rischiato di rimetterci la vita ma la sorte, questa volta, è stata dalla sua. Un brutto incidente stradale è avvenuto ieri mattina in via Borgaro, all’altezza del sottopasso Donat Cattin dove un’auto ha tagliato la strada a un tram della linea 3 del Gtt. Entrambi i mezzi stavano sopraggiungendo da piazza Piero della Francesca. La Volkswagen di colore bianco, però, ha azzardato una svolta a destra per prendere il sottopasso. L’automobilista, probabilmente, non si è accorto dell’arrivo del tram diretto verso il quartiere Vallette. E così l’impatto è stato inevitabile.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra infortunistica della polizia municipale con i vigili del fuoco del distaccamento provinciale di corso Regina. Sul luogo dell’incidente, oltre a molti curiosi, anche i sanitari che hanno prestato soccorso all’autista del tram, in stato di agitazione. Nessun ferito, ma solo tanto spavento, a bordo del mezzo su rotaia. A seguito dell’incidente, le linee “3” e “9” di Gtt sono deviate in direzione, rispettivamente, di Vallette e piazza Stampalia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Tuttavia è probabile che l’automobilista non abbia dato la precedenza al tram, soprattutto considerando che in prossimità del sottopasso è anche presente un semaforo.