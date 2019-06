Incidente mortale in Valle di Susa. In seguito a uno scontro, avvenuto oggi (domenica 2 giugno), tra due moto, un centauro francese ha perso la vita e un altro versa in gravi condizioni al Cto dopo essere stato soccorso con l’elicottero del 118.

L’impatto sulla provinciale 24, tra Chiomonte ed Exilles: sulla dinamica del sinistro stanno provando a far luce i carabinieri della compagnia di Chiomonte.