Scontro fatale tra due auto in via Reiss Romoli: un morto

Incidente mortale oggi pomeriggio in via Reiss Romoli, all’altezza del numero civico 274, alla periferia nord della città.

UN MORTO E QUATTRO FERITI

Nello scontro tra due auto è morto un uomo di 54 anni. Si tratta del torinese Antonio Matarrese. Ferito, ma in modo lieve, il conducente dell’altra auto sulla quale viaggiava con la famiglia: la moglie e i due bambini di 7 e 12 anni hanno riportato solo qualche contusione, ma sono stati comunque portati in ospedale. Sul posto, oltre alle ambulanze, è giunta la Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale di Torino.

PIOMBA SULL’ALFA: NULLA DA FARE PER IL CONDUCENTE

Tre, complessivamente, i veicoli coinvolti nell’incidente: un’autovettura Audi A7, una Alfa Romeo Giulietta e una Audi A4. Il conducente dell’A7 percorreva via Romoli da corso Vercelli verso piazza Stampalia, a forte velocità, quando ha tamponato l’Audi A4 e, per cause ancora in corso di accertamento, è piombato sulla banchina centrale, oltrepassando la propria carreggiata di marcia, andando a terminare la propria corsa contro l’Alfa Romeo Giulietta di Matarrese. Il conducente dell’Audi A7 è ora piantonato in ospedale dalla polizia municipale Torino in codice verde.