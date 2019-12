Scontro fra due tram a Torino: autista ferito, dieci i passeggeri contusi [LE FOTO]

I veicoli viaggiavano in direzione dell'ospedale Maria Vittoria quando, per cause ancora in corso di accertamento, quello di coda si è scontrato con il mezzo che lo precedeva

Tamponamento tra due tram a Torino. E’ accaduto questo pomeriggio, in corso Tassoni, quasi all’angolo con piazza Bernini. I due mezzi viaggiavano in direzione dell’ospedale Maria Vittoria quando, per cause ancora in corso di accertamento, quello di coda (il numero 16) si è scontrato con il veicolo (numero 9) che lo precedeva.

URTO VIOLENTO, DIECI I CONTUSI

Nell’urto, piuttosto violento, il conducente è rimasto ferito e 10 passeggeri hanno, a loro volta, riportato contusioni. Per fortuna nessuno in maniera grave. Sul posto carabinieri, polizia municipale, vigili del fuoco e, per i soccorsi, cinque ambulanze del 118 di cui 4 di base e una medicalizzata.

