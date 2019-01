Scontro frontale sulla provinciale. Vigile del fuoco muore sul colpo

Aveva 37 anni, un lavoro – quello del vigile del fuoco – da affrontare come una missione e la passione della fotografia. Sogni e speranze che si sono infranti martedì sera, quando Ivan Ferrero ha perso la vita in un incidente stradale sulla provinciale 78 che porta da Vestignè a Borgomasino.

Nello scontro, avvenuto intorno alle 21, è rimasto gravemente ferito anche un altro automobilista. Ferrero stava rientrando a casa, a Saluggia (in provincia di Vercelli), dopo aver terminato il turno di lavoro quando il suo Fiat Doblò, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’Audi A3 che procedeva in senso opposto. Al volante del secondo mezzo , un ragazzo di 31 anni, Simone C., anche lui residente in provincia di Vercelli, a Livorno Ferraris, che è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in elicottero al Cto. Ha riportato un trauma addominale e se la caverà con trenta giorni di prognosi. L’urto è stato violentissimo e ha ridotto entrambi i i veicoli a un ammasso di lamiere: il motore dell’Audi è rimasto in mezzo alla carreggiata stradale mentre la vettura ha terminato la propria corsa una cinquantina di metri più in là. Il Doblò condotto dal pompiere, invece, è stato catapultato fuori dalla strada e ha terminato la propria corsa in un fosso. Quando il medico del 118 ha raggiunto Ferrero, il suo cuore aveva già smesso di battere.

La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri di Borgomasino. Il dramma nel dramma è stato quando i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte, giunti sul posto, si sono trovati a estrarre dalle lamiere il corpo senza vita del loro stesso collega. Per favorire le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati, la provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.