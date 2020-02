Scontro frontale tra due auto: morto un 30enne. Due i feriti, uno è grave

Una persona è morta e due sono rimaste ferite (una è in gravi condizioni) in un tragico incidente stradale che ha coinvolto due vetture. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Cavour. Un’Audi A3, condotta da un 30enne di Cavour, che proveniva da Bagnolo Piemonte, e una Opel Zafira guidata da un 46enne di Bagnolo Piemonte (con a bordo un 52enne di Bagnolo), proveniente da Cavour, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente tra loro.

IMPATTO VIOLENTO: 30ENNE MORTO SUL COLPO

L’impatto è stato violentissimo e il conducente dell’Audi non ha avuto scampo: l’uomo è morto praticamente sul colpo. Il conducente della Zafira è stato, invece, soccorso e trasportato in elicottero al Cto di Torino. Le sue condizioni sono gravi. Meno “seria” la situazione del passeggero: l’uomo è stato trasferito con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pinerolo.