Scontro frontale tra motocarro e furgone: grave una donna

Momenti di paura, questo pomeriggio, sulla provinciale 138. E’ accaduto nel territorio di Carignano, lungo strada per Virle. Qui, per cause ancora in corso di accertamento, quando erano da poco trascorse le 14, un motocarro Ape ed un furgone Fiat Ducato si sono scontrati frontalmente tra loro uscendo fuori strada. A bordo dell’Ape c’erano una donna ed un uomo, proprietario del veicolo.

LA DONNA E’ GRAVE

Ad avere la peggio è stata la donna. La malcapitata, soccorsa dai vigili del fuoco e dai “camici bianchi” del 118, è stata estratta dalle lamiere e trasportata in elicottero al Cto di Torino, dove i medici l’hanno ricoverata in gravi condizioni. Anche il conducente dell’Ape è finito nello stesso nosocomio torinese ma le sue condizioni sono ritenute meno gravi rispetto al quadro clinico della donna. Soccorso e medicato al pronto soccorso dell’ospedale di Moncalieri, invece, l’autista del furgone.

MOTOCARRO “SCHIACCIATO”

Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri del vicino distaccamento di Carmagnola. Il furgone e il motocarro, dopo lo schianto, sono finiti quasi uno sopra l’altra e l’Ape, in particolare, è rimasta completamente schiacciata dal peso dell’altro veicolo.