A inizio dicembre il leader della Lega aveva anticipato su Twitter un’operazione contro la mafia nigeriana in corso a Torino

A inizio dicembre, attraverso un tweet, il ministro dell’Interno Matteo Salvini anticipò un’operazione contro la mafia nigeriana in corso a Torino, facendo infuriare il procuratore Armando Spataro (ora in pensione).

Oggi il Csm ha assolto il leader della Lega per quel botta e risposta, in quanto “non risulta lego l’indipendente esercizio” della funziona giuridica. Il provvedimento è definitivo poiché sono trascorsi i termini per poter essere impugnato e proposto al vaglio del plenum.