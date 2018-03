Scontro sulla bocciofila occupata: «Tutti devono rispettare le regole»

Continua il braccio di ferro tra il comitato popolare Vallette-Lucento e il presidente della circoscrizione Cinque Marco Novello. Dopo l’occupazione di lunedì che ha visto una ventina di persone del comitato rompere le catene ed entrare nella vecchia bocciofila in via dei Gladioli 11, ieri mattina il presidente della Cinque ha presentato una denuncia in questura per chiedere la liberazione dello spazio, assegnato da gennaio all’associazione Quinto Polo. «Non è giusto che queste persone scavalchino illegalmente le associazioni che invece hanno sempre seguito le regole» protesta Novello che reputa anche «inconcepibile» l’endorsement fatto dal gruppo consiliare 5 Stelle agli occupanti.

Nel frattempo il comitato Vallette ha tagliato le piante, ripulito l’area e sta mettendo in atto il programma dettagliato che comprende: l’apertura di sportelli per la casa e il lavoro, laboratori, cineforum, cene popolari e aiuto compiti per i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Per sabato pomeriggio è inoltre prevista una gara di bocce e una progettazione condivisa del giardino interno.

«Abbiamo già ricevuto una decina di adesioni al torneo da parte degli anziani del quartiere che non hanno nessuno spazio per loro» affermano dal comitato che sta ripristinando la vecchia pista chiusa da anni. «L’intento – spiega il presidente del comitato Thomas Lussi – è quello di creare un centro di aggregazione aperto a tutti gli abitanti delle Vallette».

Un’idea molto simile a quella dell’associazione culturale Quinto Polo, affiliata all’Arci, composta anch’essa da giovani ragazzi cresciuti nel quartiere popolare. «Nonostante i costi e le difficoltà burocratiche – comunicano dall’associazione, – abbiamo sempre deciso di percorrere i binari della legalità, e siamo rimasti basiti per il comportamento, non solo del comitato, ma anche del gruppo consiliare 5 Stelle che era a conoscenza del nostro progetto».