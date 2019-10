Scontro tra 3 auto a Leinì, una finisce nella scarpata: due morti e tre feriti

E’ di due morti e tre feriti il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, a Leini, sulla statale 460, la strada che da Torino conduce a Ceresole Reale.

TRE VETTURE COINVOLTE NELLO SCHIANTO

Tre, complessivamente, le vetture coinvolte nella carambola mortale. A provocarla, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un sorpasso azzardato, avvenuto sotto la pioggia battente, ma l’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della polizia stradale, giunta sul posto per gli accertamenti di rito.

UN’AUTO FINISCE NELLA SCARPATA

Una delle tre auto coinvolte nello schianto, una Fiat 500, dopo il violento impatto, ha parzialmente divelto e poi “scavalcato” il guard-rail terminando la propria corsa nella scarpata a lato della strada. Al suo interno, a quanto pare, viaggiava una delle due vittime. L’altra si trovava, invece, a bordo di un’Alfa 156 Sport Wagon. Il terzo veicolo coinvolto nell’incidente di Leinì, invece, è una Volkswagen Passat.

TRE I FERITI: DUE IN CODICE GIALLO, UNO VERDE

Il più grave dei tre feriti è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, all’ospedale Cto di Torino; gli altri due, soccorsi in codice verde, sono stati trasportati, invece, all’ospedale di Cirié.