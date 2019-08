Scontro tra auto e moto sulla provinciale: morto motociclista di Leini

Schianto mortale, oggi pomeriggio, sulla provinciale 40 poco dopo lo svincolo di Volpiano. Un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato, in sella alla sua Yamaha, contro una Fiat Punto al cui volante c’era un pensionato di 85 anni.

DINAMICA ANCORA DA CAPIRE

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente (entrambi stavano procedendo in direzione Leini), sulla quale stanno indagando gli agenti della polizia municipale di Volpiano.

PER IL CENTAURO NON C’E’ STATO NULLA DA FARE

Per il centauro, 38 anni, originario di Leini, non c’è stato nulla da fare. L’uomo è morto dopo un lungo tentativo di rianimazione praticato dai soccorritori del 118 (sul posto è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso). Illeso, ma sotto shock, invece, il pensionato (originario di Rivarolo Canavese) che si trovava alla guida della Punto.

STRADA CHIUSA AL TRAFFICO

La strada è stata chiusa al traffico dopo l’intervento dei carabinieri della compagnia di Chivasso e dei vigili del fuoco di Volpiano.