Scontro tra auto e moto all’incrocio della morte: centauro di Ivrea perde la vita

Incidente mortale al confine tra Scarmagno e Romano Canavese. E’ accaduto ieri sera, sulla provinciale 82 per Montelanghe. La vittima è il 44enne Marco Manfrinato, residente a Ivrea. L’uomo stava viaggiando in sella alla sua moto, una Kawasaki 1000 quando, per motivi ancora in corso di accertamento, giunto all’incrocio con la zona residenziale, è andato a schiantarsi contro una Peugeot guidata da un 52enne.

IL CENTAURO E’ MORTO SUL COLPO

L’urto è stato violentissimo: il centauro è stato sbalzato sull’asfalto. Inutile l’intervento del 118. Quando i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell’incidente per il 44enne non c’era già più niente da fare. E’ probabile che lo sfortunato motociclista sia morto sul colpo. Illeso, invece, il conducente della Peugeot.

SI INDAGA SULLA DINAMICA DELL’INCIDENTE

La dinamica dello scontro è ora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea, giunti sul posto per i rilievi di rito. Dai primi riscontri, sembra che l’auto non abbia rispettato la precedenza svoltando in direzione dei palazzi. In ogni caso saranno i militari a fare piena luce sull’accaduto. Nello stesso punto di quella provinciale, poco più di un mese fa, aveva perso la vita un altro motociclista di Ivrea.