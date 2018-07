Scontro tra auto e moto in via Belgioioso: grave un centauro [LE FOTO]

Grave incidente stradale questa mattina alla periferia di Torino. I malcapitati sono un 44enne italiano che, in macchina, è stato coinvolto in un tremendo impatto con una moto, sulla quale viaggiava un centauro di 22 anni, di origine moldava, che ha avuto la peggio.

L’IMPATTO IN VIA BELGIOIOSO

L’automobilista, al volante di una Fiat Punto, percorreva corso Vercelli ed era diretto verso l’esterno della città quando, nell’intento di svoltare a sinistra, in via Belgioioso, si è scontrato con la moto Ducati (che arrivava da dietro) guidata dal giovane centauro.

LE CONDIZIONI DEL CENTAURO

Subito dopo l’incidente, la corsa verso l’ospedale San Giovanni Bosco dove il 22enne è stato ricoverato in condizioni gravi (è in prognosi riservata). Sul luogo dell’accaduto è arrivata anche il reparto radiomobile della polizia municipale, che ha preso i rilievi dell’impatto.