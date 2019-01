Scontro tra auto: un morto e un ferito grave

Incidente mortale questa sera intorno alle 21 sulla provinciale 78 tra Vestigne e Borgomasino, nel Torinese. Sul lungo rettilineo tra i due comuni si sono scontrate un Audi A3 e un Fiat doblò. Un automobilista deceduto sul colpo e l’altro trasportato in codice rosso in ospedale. Ancora ignote le generalità dei coinvolti. Sul luogo operano i Vigili del Fuoco e il personale del 118. La provinciale è al momento chiusa in entrambe le direzioni. I carabinieri di Ivrea indagano per ricostruire la dinamica.