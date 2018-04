Scontro tra un Suv e una Vespa: «Colpa dei tempi del semaforo»

Ancora un incidente all’incrocio tra via Arsenale e corso Matteotti. Un incrocio dove le polemiche sembrano essere all’ordine del giorno. L’ultimo capitolo nella giornata di sabato quando una Vespa, proveniente da via Arsenale, si è scontrata con un Suv, che in quel momento stava transitando su via Matteotti.

Nello scontro è rimasto a terra il conducente della due ruote. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza che ha soccorso il giovane. Oltre alla squadra infortunistica della polizia municipale per i rilievi. «Non sempre – spiega il presidente della Uno, Massimo Guerrini – la svolta a destra viene rispettata. E chi arriva da via Arsenale, a volte, azzarda sorpassi e immissioni. Al più, vista la situazione, si possono provare a rivedere i tempi della svolta semaforica».