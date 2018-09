Scooter Sharing, ecco a Torino i motorini elettrici di MiMoto [LE FOTO]

A disposizione 150 scooter omologati per due e dotati di casco. Appendino: "Anche io li userò"

Dopo Milano, anche a Torino sbarcano i motorini gialli di MiMoto. Il capoluogo piemontese è la seconda città dello Stivale a ospitare il servizio di scooter sharing elettrico made in Italy: 150 gli scooter a energia elettrica green a disposizione. Tutti i mezzi sono dotati di casco e sono omologati per due. Per prenotare i motorini basterà scaricare un’app.

“Questo servizio – ha dichiarato la sindaca Chiara Appendino all’inaugurazione del servizio sviluppato in partnership con IrenGo – raccoglie le sfide che vedono i Comuni protagonisti: mobilità sostenibile e alternativa, un modello condiviso e un alto valore educativo. Sono certa che il nostro territorio risponderà bene. Anch’io lo utilizzerò, è un mezzo che rispetta i valori dell’amministrazione”.