I carabinieri di Nichelino hanno scoperto sabato pomeriggio, 6 luglio, una coltivazione di marijuana con una superficie di circa 2.700mq. La piantagione era in una zona boschiva del Parco Naturale di Stupinigi. Sequestrati 256 vasetti appena germogliati, 60 vasi grandi pronti per il trapianto a terra e 600 piante in fiore.

All’arrivo dei militari un uomo, probabilmente il custode, si è dato alla fuga.