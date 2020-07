Scoperta una setta sessuale guidata da un 77enne

Lo chiamavano il “Dottore” ma in realtà abusava sessualmente di donne che plagiava; era considerato una divinità, una guida spirituale che però manipolava le menti di donne anche molto giovani per un tornaconto sessuale.

Il 77enne guidava una sorta psicosetta fatta scoprire da una delle persone plagiate; le indagini, durate circa due anni, sono state condotte dalla polizia di Novara e dallo Sco, indagini che hanno portato a 26 perquisizioni personali e sequestri.

La donna ha raccontato agli inquirenti le violenze subite, definendo il periodo come una riduzione in schiavitù subita da tantissime donne e anche da minorenni. Chi non obbediva venite isolato, maltrattato, osteggiato. La setta operava in provincia di Novara, ma anche nella città di Milano e a Pavia. L’uomo veniva sostenuto e aiutato da una serie di donne complici che sono state definite come delle vere e proprie aguzzine dagli inquirenti.

Le vittime venivano reclutate attraverso una serie di attività commerciali, come una scuola di danza, un centro psicologico, erboristerie. Qui entravano ignare del pericolo e venivano indotte in maniera anche inconsapevole nella setta. Venivano introdotte addirittura a pratiche magiche, facendole seguire una filosofia della setta; filosofia che annoverava anche numerose pratiche sessuali, spesso estreme e dolorose, definite appunto vere e proprie torture.