Scoperti 27 caschi e decine di protezioni nel sottotetto dell’asilo sgomberato

Ventisette caschi neri e un’ottantina tra parastinchi, protezioni a ginocchia e gomiti: il materiale era “custodito” nell’Asilo di via Alessandria, a Torino, occupato da 24 anni dagli anarchici e sgomberato giovedì 7 febbraio dalle forze dell’ordine. Tutto era contenuto in sacchi e nascosto in un sottotetto, a cui si poteva avere accesso da una botola aperta sul soffitto.

PROTESTE PER OBIETTIVI PIU’ VIOLENTI

Caschi e protezioni, scoperte nelle scorse ore dalla polizia, sono stati mostrati oggi in conferenza stampa dal questore di Torino, Francesco Messina. “Lo stabile in via Alessandria era un luogo dove evidentemente non si pensava solo a organizzare proteste sociali, ma queste erano il punto di partenza per obiettivi più violenti”, ha detto il Questore. illustrando l’ultimo risvolto delle indagini sull’Asilo. “Si tratta di materiale necessario a proteggersi in situazioni che prevedono travisamento e ricorso alla violenza – ha continuato Messina – Credo sia importante che si sappia cosa veniva custodito lì dentro”.

CHIEDIAMO SCUSA AGLI ABITANTI

In questi giorni, intanto, proseguono le attività di messa in sicurezza della ex scuola di borgo Aurora. “Abbiamo dovuto far presidiare l’edificio con una forza adeguata alla possibile minaccia di riappropriazione da parte degli anarchici – ha aggiunto Messina – . Chiediamo scusa agli abitanti del quartiere per gli eventuali disagi. E’ comprensibile che dopo 24 anni di occupazione di uno stabile ci sia difficoltà a digerire un cambiamento irreversibile”.

CONTROLLI PROSEGUIRANNO

I controlli di polizia nel quartiere continueranno nei prossimi giorni: “Dobbiamo valutare la nostra presenza, tenendo in considerazione le condizioni dei presidi di protesta. Faremo il massimo – ha chiuso il questore – per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza fino a quando la situazione tornerà alla normalità”.