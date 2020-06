Scoperti 3mila metri quadri di discarica abusiva a Samone: denunciato il proprietario

Tonnellate di rifiuti pericolosi smaltiti in una discarica abusiva di circa 3mila metri quadri, senza alcuna protezione. E’ quanto la guardia di Finanza di Torino ha scoperto a Samone, piccolo Comune del Canavese a un tiro di schioppo da Ivrea.

IL PROPRIETARIO ERA UN EX IMPRENDITORE

Le fiamme gialle del “Gruppo Ivrea”, entrate in azione sotto il coordinamento dalla locale Procura della Repubblica, hanno appurato come il proprietario dell’area (tre lotti di terreno), un ex imprenditore 70enne, avesse, nel corso degli anni, “alimentato” una vera e propria discarica ambientale di rifiuti potenzialmente nocivi per la salute pubblica.

TRA I RIFIUTI ANCHE SCARTI DI CARROZZERIE

In particolare, tra i rifiuti accatastati, spuntavani rottami ferrosi, apparecchiature elettrotecniche, scarti di carrozzerie, pannelli fotovoltaici; e ancora: batterie d’auto, vernici, pneumatici e carcasse di elettrodomestici.

TROVATE PARTI DI AUTOMOBILI

I finanzieri, nel corso del blitz, hanno anche scoperto parti meccaniche di vetture nonché automobili ancora con il numero di targa,in avanzato stato di erosione e per le quali sono in corso gli approfondimenti da parte degli inquirenti per verificarne la provenienza.

MONTAGNE DI RIFIUTI, DIFFICILE ANCHE MUOVERSI

La discarica illegale aveva assunto, nel tempo, dimensioni non più controllabili; basti pensare che i “baschi verdi”, per muoversi e districarsi all’interno dei lotti di terra stracolmi di materiale, hanno sfruttato un unico stretto cunicolo realizzato in mezzo ad una montagna di rottami e rifiuti a causa dei quali risultava anche pericoloso spostarsi da un punto all’altro.

RISCHIA FINO A DUE ANNI DI CARCERE

Il proprietario del terreno, già noto alle forze dell’ordine per altre vicende, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ivrea per reati ambientali. Rischia sino a due anni di carcere.